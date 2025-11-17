МВД: за езду с недействительными правами грозит штраф до 15 тыс. рублей

Просроченное или содержащее неверные данные водительское удостоверение приравнивается к его отсутствию, уточнили в пресс-центре ведомства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей грозит водителям, которые управляют автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Недействительное водительское удостоверение (просроченное или с неверными данными) приравнивается к его отсутствию. В таких случаях к нарушителю применяется наказание по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды), в виде административного штрафа от 5 000 до 15 000 рублей", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что при пресечении такого нарушения автомобиль задерживается (согласно ст. 27.13 КоАП РФ), а водитель отстраняется от его управления (согласно ст. 27.12 КоАП РФ).

В 2026 году станут недействительными национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года и автоматически был продлен. Заменить их можно будет без экзаменов. Потребуется предъявить медицинское заключение об отсутствии у водителя медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, национальный паспорт, а также при наличии российское национальное водительское удостоверение.