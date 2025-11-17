В Приморье нашли место гибели бомбардировщика ДБ-3 времен ВОВ

Подъем самолета планируют провести 23 ноября

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Поисковый отряд "Авиапоиск" обнаружил в Приморском крае место гибели бомбардировщика ДБ-3 с экипажем, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Анучинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале отряда.

"В ходе очередного полевого выхода локализовано и установлено точное место гибели бомбардировщика ДБ-3, который мы искали два года", - говорится в сообщении.

В ходе полевых исследований была обнаружена воронка от падения самолета. Во время ее разбора выявили куски обшивки, осколки двигателей и других конструкций. Останки экипажа находятся на глубине.

"Подъем погибшего самолета планируется провести в воскресенье, 23 ноября. В этот же день на месте будет установлен памятный знак с информационной доской", - отметили в отряде.

В августе 2024 года отряд сообщал, что проводятся полевые исследования места катастрофы бомбардировщика ДБ-3, потерпевшего крушение в сентябре 1941 года. Он упал во время выполнения внеаэродромного ночного учебного полета. Фрагменты самолета и останки экипажа после крушения ушли в болотистый грунт.