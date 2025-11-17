В ОП предложили организовать в школах "овощные" и "молочные" столы

Это поможет детям выбирать себе рацион и вид блюд самостоятельно, отметил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Овощные", "фруктовые" и "молочные" столы надо организовать для питания школьников - так дети сами смогут выбрать себе рацион и вид блюд. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Я считаю, что можно рассмотреть в качестве повышения эффективности питания организацию "овощных", "молочных", "фруктовых" столов, где овощи, фрукты, молочные продукты подаются отдельно, а блюда из них - отдельно", - сказал Гриб.

По его словам, вкусы у детей разные, некоторым не нравится, например, лук в овощном салате, и из-за этого они его не едят. "Кому-то не нравится подливка к гарниру - они могут съесть картофельное пюре без подливки, добавив ее по желанию. А морковь можно подавать не только в салате, но и отдельно в чистом виде. То есть у детей должен быть выбор", - сказал Гриб.

Он отметил, что таким образом питание станет эффективнее. "Мы должны более рационально подойти к питанию детей в школах - тогда дети не будут отказываться от еды и сами будут компоновать себе рацион по своему вкусу; часть продуктов не будут выбрасывать из-за того, что какой-то ингредиент блюда не нравится. Поэтому надо организовывать "шведский", "овощной", "фруктовый", "молочный" столы - это будет не дороже, но эффективнее и полезней", - сказал Гриб.