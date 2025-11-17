Кабмин поддержал законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе

Поправки инициировал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство поддержало при условии доработки законопроект о преимущественном праве ветеранов СВО остаться на работе при сокращении штата. Официальный отзыв кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Речь идет о ветеранах боевых действий, вернувшихся на свою гражданскую работу после службы по мобилизации или участия в СВО по контракту. Поправки инициированы председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве кабмина.

Суть законопроекта

Поправки вносятся в статью 179 Трудового кодекса, в которой сейчас прописано, что при сокращении штата при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается, в частности, инвалидам боевых действий, семейным людям, супругам мобилизованных и так далее.

Законопроектом предлагается распространить эти социальные гарантии на сотрудников, "возобновивших работу после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации <…> или поступлением на военную службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения или в военное время либо заключением контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии".

В правительстве, поддержав инициативу, указали на необходимость уточнить несколько формулировок и срок вступления закона в силу.