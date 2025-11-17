На Чукотке закрыли более 80 км трассы

Причиной стала непогода

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участок трассы Эгвекинот - Мыс Шмидта на Чукотке протяженностью более 80 км закрыт для движения транспортных средств в связи ухудшением погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Проезд по автодороге Эгвекинот - Мыс Шмидта на участке с 11-го по 94-й км закрыт для движения транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в МЧС, 17 ноября в Чукотском автономном округе порывы ветра будут достигать 20 м/с, на побережье морей до 20 м/с c низовой метелью.