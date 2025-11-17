В Москве ожидаются облачность и до 5 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Облачно, осадки, снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 3 до 5 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут показать плюс 6 градусов.