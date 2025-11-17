Омский АПК впервые поставил продукцию в Иорданию, Колумбию и Того

Всего с начала года экспортировали продуктов на сумму более $254 млн в 43 страны мира, отметил губернатор области Виталий Хоценко

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Продукция омского агропромышленного комплекса в этом году впервые была поставлена в Иорданию, Колумбию и Того, рассказал ТАСС губернатор Омской области Виталий Хоценко. Всего с начала года было экспортировано продуктов на сумму более $254 млн в 43 страны мира.

"С начала года омские товары направлялись в 43 страны мира. Помимо постоянных партнеров - Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана - к списку импортеров добавились новые государства. Так, пшеница Омской области впервые поставляется в Того, зернобобовые - в Иорданию, а другие виды продукции - в Колумбию", - рассказал Хоценко.

Он отметил, что более 80% экспортируемой продукции составляют зерновые, зернобобовые и масличные культуры, растительные масла, а также продукты переработки - кондитерские и хлебобулочные изделия, шоколад, напитки. Всего же с начала года за рубеж было поставлено продуктов на сумму более $254 млн.

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был собран рекордный за последние 15 лет урожай - почти 4 млн тонн зерна.