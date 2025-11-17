Легойда: церковь всегда готова принять людей с нехваткой общения

Председатель синодального отдела Московского патриархата назвал церковь местом, где нет никакого ценза, кроме желания туда зайти

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь всегда открыта для людей, страдающих от недостатка человеческого взаимодействия и общения, что особенно актуально в условиях одиночества, вызываемого искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я все-таки очень надеюсь, что уже ставшая банальностью истина о том, что мало что может заменить человеческое общение при всех воздействиях на человека со стороны инструментария искусственного интеллекта, не перестанет отражать реальность. То есть ничто массово и в долгосрочной перспективе не заменит нам человеческих отношений. И в этом смысле церковь не то чтобы будет противостоять, но она будет тем самым местом, где люди будут это общение обретать. Потому что, по большому счету, церковь - единственное место, где принимают всех", - сказал он, отвечая на вопрос о способности церкви противостоять негативному влиянии ИИ на человеческую жизнь.

Легойда отметил, что в разных сферах культуры есть свой ценз. "И есть только одно место, где нет никакого ценза, кроме твоего желания туда зайти - это церковь", - добавил он.

По его словам, в церковь всегда можно прийти и найти утешение любому человеку. "А это, собственно, то, что мы в большей части своей жизни ищем, и искусственный интеллект это изменить не может. На это уповаем и надеемся", - заключил Легойда.

Полный текст интервью будет опубликован в 11.00.