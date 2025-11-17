На Дальнем Востоке пройдет обучение медовых сомелье

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Обучающий курс по подготовке специалистов - медовых сомелье впервые будет проведен на Дальнем Востоке, сообщил ТАСС руководитель агентства по развитию пчеловодства Приморского края Рамиль Еникеев.

"Агентство по развитию пчеловодства Приморского края организовывает проведение четырехдневного обучающего мероприятия "Органолептическая дегустация меда". Мировой и российский опыт показывают, что наличие таких специалистов в регионе значительно повышает культуру производства продукта, способствует его популяризации и продвижению, повышению качества и безопасности продукции", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что прошедшие обучение получат дипломы государственного образца, а приобретенные знания "станут драйвером повышения качества приморского меда". "Приглашенные из Кемерово специалисты - Андрей и Ольга Любимовы, признанные мастера своего дела, обучат 12 слушателей из 9 муниципалитетов края основам органолептики, пыльцевого анализа", - сказал Еникеев.