В развитие электроэнергетики Забайкалья вложат более 21 млрд рублей

Это планирует сделать компания "Россети Сибирь"

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" за 10 лет вложит более 21 млрд рублей в развитие электроэнергетики Забайкальского края, где износ энергооборудования составляет более 80%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

"Более 21 млрд рублей направят "Россети Сибирь" на развитие электроэнергетики Забайкальского края в ближайшие 10 лет. <…> Таких инвестиций в электроэнергетику Забайкалья не было очень много лет. На данный момент износ энергооборудования составляет более 80%. Дополнительное финансирование позволит существенно снизить его. В свою очередь, это сделает Забайкальский край более привлекательным и для его жителей, и для инвесторов", - говорится в сообщении.

Правительство Забайкальского края и компания "Россети Сибирь" заключили соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности. Сетевая компания обязуется инвестировать и развивать инфраструктуру, а регион обеспечит экономически обоснованные, долгосрочные тарифы на 10 лет. Документ также принимается для достижения целей национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Электроэнергетика региона давно требует серьезной реновации. Основная часть энергооборудования служит еще с советских времен и давно не справляется с возросшей нагрузкой. Поэтому вместе с "Россети Сибирь" нами прорабатывались возможности решения проблемы. Достаточно долго, очень основательно работали над документом и постарались учесть в нем, в первую очередь, интересы жителей Забайкальского края", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова.

Отмечается, что данное соглашение позволит вывести из кризиса электроэнергетику Забайкальского края. Благодаря вложениям компании в регионе будут построены новые подстанции, воздушные линии электропередачи. Также планируется поэтапное погашение накопленных обязательства по льготному технологическому присоединению, в том числе участков, выданных в рамках программы "Дальневосточный гектар" в Смоленской и Угданской агломерациях.