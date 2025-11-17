В Бурятии с начала года закрыли 16 подпольных игорных заведений

Полицейские изъяли 880 единиц игорного оборудования

УЛАН-УДЭ, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии с начала года пресекли деятельность 16 подпольных игорных заведений, изъято 880 единиц игорного оборудования, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Полицейскими в городе пресечена незаконная деятельность шестнадцати подпольных игорных заведений, изъято 880 единиц игорного оборудования, в том числе 41 игровой автомат, 382 монитора, 402 системных блока, 6 покерных столов, 1 рулетка, 11 купюроприемников. По материалам оперативников экономической безопасности органов внутренних дел в текущем году следственными органами возбуждено восемь уголовных дел", - сообщили в пресс-службе.

Обвиняемыми стали 25 человек, которые организовали и проводили азартные игры. В их числе члены двух ОПГ, получивших доход от незаконной деятельности в размере свыше 8 млн рублей.

"Также расследуется уголовное дело по трем эпизодам противоправной деятельности в отношении организованной группы из 11 активных участников, занимавшихся незаконной игорной деятельностью с помощью сети Интернет в трех подпольных игорных заведениях в столице Бурятии", - добавили в пресс-службе.