В Японии в 1945 году создали бордели для оккупационных сил США

В эти заведения местных женщин часто заманивали обманом, обещаниями хорошей одежды, еды и жилья, говорится в документе из архива префектуры Ниигата

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Японские власти после капитуляции в августе 1945 года добровольно создали в стране сеть борделей для американских оккупационных войск. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальный документ, обнаруженный в архиве префектуры Ниигата, расположенной на побережье Японского моря на главном острове страны Хонсю.

В документе говорится, что 18 августа 1945 года, через три дня после объявления о капитуляции во Второй мировой войне, Министерство внутренних дел Японии направило по всей стране циркуляр, требующий создавать так называемые станции комфорта для военнослужащих США. Только в префектуре Ниигата, говорится в документе, было сформировано 151 такое заведение.

В обстановке разрухи и всеобщей бедности, как отмечает агентство, японских женщин часто заманивали туда обманом, обещаниями хорошей одежды, еды и жилья. Борделями, как сообщается, фактически ведала местная полиция.

Характерно, что японская императорская армия для нужд своих военных ранее имела такие же заведения на оккупированных территориях Кореи, Китая, в других частях Азии. Туда фактически насильно сгоняли местных женщин, что до сих пор остается острой проблемой, частности в отношениях между Сеулом и Токио.