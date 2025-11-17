Дорога на Териберку осталась закрытой

Для проводки автомобилей и транспорта организовали специальные колонны

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Автоподъезд к Териберке, который планировали открыть в ночь на понедельник, 17 ноября, остается закрытым. Были организованы колонны для проводки автомобилей и транспорта, сообщили в Министерстве транспорта Мурманской области.

Колонны из Териберки до 81 км дороги Кола - Серебрянские ГЭС и обратно курсировали всю ночь каждые 2-3 часа. Последнюю отправили в 8:00 мск от развилки к селу. Автоподъезд к Териберке с 0 км перекрыт тяжелой техникой.

"Автоподъезд к селу Териберка 0 км - 38 км + 260 м будет открыт с 10:00 мск. Дорога к поселку Туманный и участок автодороги Кола - Серебрянские ГЭС с 81 км по 136 км останутся закрытыми", - сообщили в Минтрансе.

Ситуация в Териберке

Дорогу в Териберку закрыли вечером 13 ноября. Также был опубликован запрет на выход в море маломерных судов из-за шторма. Сразу два судна без пассажиров открепились от причала. Одно затонуло, местонахождение второго неизвестно.

В субботу в соцсетях появилась информация о том, что 10 туристов застряли в Териберке после блокировки дороги и не смогли попасть на экскурсию к китам. Их расселили в гостевые дома, где частично не было электричества. В администрации Кольского округа отмечали ТАСС, что проблем с продуктами и другими ресурсами в Териберке нет, магазины и рестораны продолжают работать. В МЧС добавили, что туристы за помощью не обращались.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск.