В Москве на набережной музея-заповедника "Коломенское" откроют каток

Его протяженность составит 1,7 км, площадь - почти 13,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы завершают работы по обустройству катка на набережной музея-заповедника "Коломенское" на юге столицы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"В этом сезоне на набережной музея-заповедника "Коломенское" заработает первый и один из самых длинных линейных катков, который заливаем вдоль набережной Москвы-реки. Он будет организован на участке между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Протяженность катка составит 1,7 км, площадь - почти 13,5 тыс. кв. м", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Заммэра пояснил, что при благоустройстве набережной были заложены инженерные коммуникации и установлены 10 холодильных установок для обеспечения работы нового объекта.

"В настоящее время подготовлено основание для устройства катка, как только поверхность полностью промерзнет, зальем воду. Лед будет намораживаться слоями. Над ледовым покрытием монтируем "звездное небо" - гирлянду из более 14 млн лампочек, для этого установим около 400 шестиметровых опор. В борту катка устанавливаем светильники для подсветки самого льда", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новый каток сможет единовременно вместить свыше 2,5 тыс. человек, проход на него будет организован через 12 турникетных групп.