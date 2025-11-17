В Забайкалье за выходные выпало до трех месячных норм осадков

Интенсивные осадки в регионе до конца ноября больше не ожидаются

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Снегопад прошел 15-16 ноября в Забайкальском крае, из-за чего на территории региона выпало до трех месячных норма осадков. Об этом ТАСС сообщила ведущий синоптик Читинского Гидрометцентра Надежда Щевелева.

В минувшие выходные дни территория Забайкальского края оказалась под влиянием циклона. В связи с этим Читинский Гидрометцентр на 15 ноября и ночь 16 ноября выпустил штормовое предупреждение: снег, местами сильный, поземок, усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, с последующим понижением температуры воздуха на 10 и более градусов.

"На выходных снег прошел во всех районах Забайкальского края, от небольшого до умеренного. Наибольшее количество осадков отмечено в поселке Курорт-Дарасун Карымского района. Здесь в течение 15 ноября выпало 15 мм, и в ночь на 16 ноября - еще 10 мм. При этом месячная норма осадков составляет 8 мм, итого - более трех норм за два дня", - сказала синоптик.

Она отметила, что на предыдущих выходных, 8 ноября, в Курорте-Дарасун было зафиксировано еще 8 мм осадков. Таким образом, за первую половину ноября в поселке выпало четыре месячных нормы. Такой объем снега для населенного пункта является аномальным.

"В некоторых районах также прошел достаточно интенсивный снег. В Хилокском районе в ночь на 15 ноября выпало 9 мм - около двух месячных норм. В Петровск-Забайкальском районе выпало 5 мм - это практически месячная норма осадков. В Чите в течение суток 15 ноября у нас также выпала месячная норма осадков, это 5 мм. В Улетовском районе выпало 10 мм, это полторы нормы", - добавила Щевелева.

По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки в Забайкалье до конца ноября больше не ожидаются. Погода в регионе будет умеренно теплая, местами возможны небольшие осадки.

О влиянии снегопада

Для уборки снега 15-16 ноября на региональных и федеральных дорогах Забайкалья был организован круглосуточный режим работы. Было задействовано порядка 90 единиц техники. В первую очередь обрабатывались перевалы, сложные спуски и подъёмы, а также школьные маршруты. Активная работа по очистке дорог также велась в столице Забайкалья - Чите. По данным администрации города, к вечеру 16 ноября снег успели убрать на 257 км улично-дорожной сети, что составляет 92% от общей протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в городе.

Первый интенсивные снегопад прошел на территории Забайкальского края 7-8 ноября. Тогда выпало 6-10 мм осадков, что составило от одной до двух месячных норм осадков. После этого в четырех районах Забайкалья был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за гибели урожая. Зерно не успели собрать ориентировочно с площади 5 тыс. га.