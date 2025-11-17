На МЖД последствия снегопада будут ликвидировать 160 единиц уборочной техники

Для их обслуживания сформировали мобильные сервисные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 160 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники, которая будет выходить на линии по мере выпадения осадков, подготовлены на Московской железной дороге (МЖД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железной дороги.

"К работе в зимних условиях подготовлены 160 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Для их обслуживания сформированы мобильные сервисные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, завершены сезонные работы по обслуживанию 12 тыс. средств пневмообдувки и более 4 тыс. единиц систем электрообогрева стрелочных переводов. К сезону холодов подготовлены 479 компрессорных установок и 828 воздухосборников.

"В этом году впервые работать в зимний период будут 1 412 железнодорожников ("первозимников"), каждый из них проходит отдельное обучение, ведь с наступлением холодов и снегопадов существенно изменяется специфика работы. По окончании обучения "первозимники" выходят на свои рабочие места подготовленными ко всем трудностям зимнего периода", - отметили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 06:00 до 12:00 мск 17 ноября в Москве ожидаются осадки: снег, переходящий в дождь. Местами - налипание мокрого снега, гололед, гололедица.