Чибис призвал увеличить количество точек продажи сувениров в Мурманской области

Губернатор региона также отметил необходимость разнообразить ассортимент, чтобы удовлетворить интерес гостей области

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал увеличить количество точек торговли сувенирной продукцией, а также разнообразить ассортимент, чтобы удовлетворить растущий интерес гостей региона. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве области.

"Я слушаю коллег, которые посещают Мурманскую область и столицу русской Арктики. У них очень серьезный запрос на покупку сувениров, но этих сувениров, откровенно сказать, мало. Мы видим сувенирную продукцию на мероприятиях, она классная, включая сувениры от саамов, но в продаже их маловато, это касается и других наших городов, населенных пунктов. Критически важно, чтобы в объектах размещения и в других местах появились точки продажи сувениров. У нас должны быть много точек, где наши гости могли бы их приобрести", - сказал Чибис.

Он добавил, что с 18 ноября стартует прием заявок на региональный конкурс "Сувенир года. Арктика", где мастера могут получить знания, как развивать свое дело, обучиться упаковке и продвижению своих продуктов.

"Победителям этого конкурса будет отдан приоритет в торговле на ключевых региональных мероприятиях: торговые ряды на улице Воровского в Мурманске, фестивалях "Териберка", "Вкус Арктики" и других площадках, включая федеральные. Призываю всех мастеров обязательно принять участие", - подчеркнул Чибис.

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить". Количество туристов, посещающих Кольское Заполярье, ежегодно растет на 10-15%, ставя новые рекорды. Власти Мурманской области ожидают дальнейшее увеличение турпотока, рассчитывая, что уже в этом году регион примет более 800 тыс. гостей, а отметки в 1 млн туристов, к которой стремятся региональные власти, достигнет в ближайшие два-три года. 2025 год в Заполярье объявлен Годом промышленного туризма.