Октябрьский мост в Череповце открыли для движения транспорта

Капремонт сооружения проводят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Октябрьский мост в Череповце, первый вантовый мост в России и один из ключевых элементов инфраструктуры города, открыли для движения транспорта по пяти полосам из шести. Завершен ключевой этап ремонта моста, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Завершена большая часть работ по комплексной модернизации мостового перехода, сегодня с 5 утра запустили движение автотранспорта по пяти полосам - пропускная способность значительно увеличилась <…>. Капремонт проводим в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", направляем 2,8 млрд рублей. Обновление Октябрьского моста - часть большой программы подготовки Череповца к 250-летию в 2027 году", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Модернизация проводится с 2024 года. Выполнен комплекс работ - гидроизоляция, заменены шесть деформационных швов, окрашен пилон и отремонтированы пять опор, обновлены сети электроснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения, заасфальтированы пять полос (шестая полоса оставлена дорожным службам для продолжения ремонта ограждений и тротуаров - прим. ТАСС), три эстакады, проезд под эстакадами, отметил глава региона.

Продолжаются работы по ремонту пролетного строения моста - съезда в направлении улицы Парковой, опор, устройству ливневой канализации, системы обеспечения транспортной безопасности, ремонту тротуарного узла на левой стороне моста. Сдать объект планируется летом будущего года.

Открыта эстакада №4 с выездом с улицы Парковой напрямую на мост, съезд с Зашекснинского района на улицу Парковую временно сохраняется по обходному участку - эстакада №1 остается в работе. Схему движения на прилегающих улицах Данилова и Сталеваров скорректировали, чтобы увеличить пропускную способность в сторону Зашекснинского района города, сообщил губернатор.

Октябрьский мост 1979 года постройки, первый вантовый мост в стране, соединяющий Индустриальный и Зашекснинский районы Череповца, частично закрыт на капитальный ремонт с 2024 года. Завершить ремонт всего объекта планируют в августе 2026 года. Ремонт Октябрьского моста стал возможен после запуска в августе 2022 года Архангельского моста в Череповце - это первый в России, на котором Н-образные пилоны стальными тросами соединяются с дорожным полотном параллельно друг другу. Они напоминают конструкцию музыкальной арфы. Это же и самый длинный мост в Вологодской области. Архангельский мост замкнул транспортное кольцо Череповца, соединил все четыре микрорайона города и его промышленные площадки, объединил две федеральные трассы.