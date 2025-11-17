В Приморье птенец черного журавля попал в объектив фотоловушки

Практически каждый год ловушки преподносят сюрпризы, отметила директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Краснокнижный птенец черного журавля впервые попал в объектив фотоловушки Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщила директор заповедника Светлана Сутырина.

"Снимок птенца черного аиста - это действительно настоящий подарок. Эти птицы очень осторожные, но благодаря маленьким незаметным камерам удалось наконец доказать, что большой дом тигра, наш заповедник - это и их дом тоже, где они успешно выводят потомство", - рассказала она.

По ее словам, практически каждый год ловушки преподносят сюрпризы. "Иногда это какое-то необычное поведение лесных обитателей, иногда информация об очередном выводке у тигриц. Но особенно ценные и радостные новости - от очень скрытных и редких жителей заповедника", - поделилась собеседница агентства.

Черный журавль - один из самых скрытных обитателей дальневосточной тайги. Первое в мире гнездо с кладкой нашли только в 1974 году. За темное оперение и затворнический образ жизни черного журавля называют "журавлем-монахом".

В период гнездования они ведут себя очень скрытно, устраивают гнезда в труднодоступных местах. С наступлением холодов эти птицы улетают зимовать в Японию, Южную Корею и бассейн реки Янцзы в Китае.

Черный журавль занесен в Красную книгу России, а также в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид.