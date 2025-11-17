Красноярцы возложили цветы к памятнику героям-летчикам трассы Аляска - Сибирь

В церемонии приняли участие более 40 человек, в том числе историки, школьники, общественники, поисковики

Редакция сайта ТАСС

© Виктория Мельникова/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. На Троицком кладбище в Красноярске собрались более 40 человек, чтобы возложить цветы к братской могиле героев-летчиков перегоночного авиаполка Красноярской воздушной трассы ("Аляска-Сибирь"). Возложение прошло в рамках фестиваля "Дни героев красноярской воздушной трассы", передает корреспондент ТАСС.

Алсиб (Аляска - Сибирь) - советский участок воздушной трассы, по которой советские и американские летчики перегоняли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу.

В Красноярске на Троицком кладбище прошла торжественная церемония возложения цветов к братской могиле военных летчиков - участников Великой Отечественной войны, участвовавших в перегонке самолетов по трассе Аляска-Сибирь. В церемонии приняли участие более 40 человек, в том числе историки, школьники, общественники, поисковики.

"Возложение цветов прошло в рамках фестиваля "Дни героев красноярской воздушной трассы". После возложения для школьников в нашем музее была проведена экскурсия с акцентом на историю Красноярской воздушной трассы. Затем пройдет кинопоказ документального фильма "Дуглас" об эвакуации самолета времен Великой Отечественной войны", - сообщила ТАСС заместитель директора красноярского музея "Мемориал Победы" Елизавета Стручева.

Братская могила летчиков, погибших при исполнении служебных обязанностей по перегону самолетов на фронт на территории Красноярского края в 1941-1945 годах, находится на старинном Троицком кладбище в Красноярске. В могиле покоятся более 20 летчиков. Памятник у могилы был реконструирован в 2007 году, а в 2025 году его обновили к 80-летию Победы.

О фестивале

Фестиваль "Дни героев красноярской воздушной трассы" проходит в Красноярске с 11 по 22 ноября. В рамках фестиваля пройдут показы фильмов, встречи с режиссерами, кинолектории, спортивные соревнования. На фестивале прошла премьера спектакля-реконструкции о героях АлСиба.

Американская часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана и заканчивалась в Номе на Аляске. Участок советской воздушной трассы проходил через Уэлькаль и Анадырь на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Протяженность маршрута превышала 6,5 тыс. км. Проектировал трассу известный полярный летчик Василий Молоков. Всего Алсибом было доставлено для дальнейшей отправки на фронт около 8 тыс. бомбардировщиков и истребителей, транспортных и учебно-тренировочных самолетов. Также по трассе перевозилась различная техника и товары народного потребления.