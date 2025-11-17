Легойда отметил возможность медийного сотрудничества РПЦ с другими церквями

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ привел в пример приезд в РФ американских блогеров по приглашению Русской православной церкви

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь находится в контакте с другими православными церквями, в будущем вполне возможно ее сотрудничество с ними в медиасфере. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Есть одна сфера медиадеятельности, в которую я стараюсь никогда не вступать, - это построение прогнозов и предположений. Но, если кратко, я, конечно, ни в коей мере не исключаю таких вариантов. Какие-то контакты существуют, отдел внешних церковных связей много работает, мы с ними всегда консультируемся", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности медийного сотрудничества РПЦ с другими православными церквями.

Легойда привел в качестве примера идущих контактов приезд в РФ американских блогеров по приглашению Русской православной церкви. "Недавно в рамках визита американских разнообразных блогеров-инфлюенсеров мы помогали им организовать здесь разные встречи. Я тоже с ними встречался. То есть контакт происходит, а там все возможно", - отметил глава синодального отдела.

В сентябре 2025 года Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Джеймса Делингпола, Томаса Эртла, Джона-Генри Уэстена и Конрада Франца. Поездка включала в себя встречи с представителями Московской патриархии, государственной власти, общественных объединений и журналистами, а также посещение Сретенского, Андреевского и Данилова ставропигиальных монастырей, Троице-Сергиевой лавры и Переславля-Залесского.