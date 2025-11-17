Из школы под Мурманском переведут детей после жалоб на посторонний запах

Родители и ученики опасались возможного превышения вредных веществ в здании после ремонта

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил перевести детей в другое образовательное учреждение из Верхнетуломской школы Кольского округа, где после ремонта родители и ученики жаловались на посторонний запах и возможное превышение вредных веществ. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Ранее губернаторский контроль после обращений родителей учеников посетил Верхнетуломскую школу. Проверка подтвердила наличие постороннего специфического запаха, несвойственного для объектов после капитального ремонта.

"По Верхнетуломской школе. Детей переводите оперативно в другое учреждение. Рисковать здоровьем детей никто права не имеет. Много пояснений слышали, но, если подтверждается, что запах есть, специфический и не строительный. Все замеры взяты, до момента проведения проверок и экспертиз детей нужно убрать, в случае необходимости отработать с коллегами из правоохранительных органов. Коллеги должны дать оценку, откуда этот специфический запах там взялся", - сказал Чибис.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области провели уже две проверки на возможное превышение содержания вредных веществ в воздухе после ремонта здания Верхнетуломской школы. Первая не выявила возможного превышения в воздухе фенола и формальдегида, которого опасались родители учеников. Результаты второй проверки пока не опубликованы.