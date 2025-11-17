В Свердловской области организуют более 1,5 тыс. пунктов правовой помощи детям

Проведение консультаций состоится 20 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. пунктов оказания бесплатной юридической помощи будет организовано в Свердловской области 20 ноября - в День правовой помощи детям. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель начальника ГУ Минюста России по Свердловской области Наталия Тонкушина.

"В рамках мероприятий Дня правовой помощи, который состоится уже в этот четверг, 20 ноября, планируется проведение "горячих линий", непосредственно правовых консультаций, мастер-классов, круглых столов, просветительских лекций и других мероприятий. Участниками мероприятий по всей территории Свердловской области во всех муниципальных образованиях будут организованы пункты бесплатных юридических консультаций. <…> По всей территории будет организовано более 1,5 тыс. пунктов оказания бесплатной юридической помощи", - сказала она.