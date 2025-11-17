В Прикамье увеличат выплаты молодым аграриям более чем в два раза

Их размер составит 350 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса (АПК) в Пермском крае увеличат более чем в два раза - со 150 до 350 тыс. рублей. Соответствующий проект закона внес в краевой парламент губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

"Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект закона о поддержке кадров сельскохозяйственных организаций. <…> Сотрудникам с высшим образованием предложено увеличить стимулирующую выплату со 150 до 350 тысяч рублей, а специалистам со средним профессиональным образованием - co 100 до 250 тысяч рублей", - сообщили в Заксобрании края.

Согласно документу, размеры стимулирующих выплат для молодых специалистов АПК будет устанавливать правительство Пермского края. Как указано в пояснительной записке, такая мера предложена для оперативной индексации размеров единовременных и стимулирующих выплат. Кроме того, предлагается исключить условие об обязательной отработке в сельскохозяйственной организации три года после заключения договора o предоставлении стимулирующей выплаты. Сейчас стимулирующая выплата в Прикамье предоставляется специалистам, получившим единовременную выплату и отработавшим в сельскохозяйственной организации три года.

Планируется, что депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят проект закона на заседании в ноябре.