Дорогу от Хабаровска до Биробиджана открыли для автобусов

На опасных участках трасс дежурят спасатели

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения для автобусов сняли с дороги от Хабаровска до Биробиджана. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 17:00 17.11.2025 (10:00 мск) ограничение снято", - говорится в сообщении.

Меры ввели накануне вечером с ухудшением погодных условий. Шел снег. Ограничение в крае вводилось также на дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре для транспорта грузоподъемностью более 16 тонн. На опасных участках трасс дежурят спасатели, на дорогах работает снегоуборочная техника. Не функционируют аэропорты рабочего поселка Чегдомын и Советской Гавани, закрылась паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющая остров с материком. В понедельник осадки отмечались в Хабаровске, в Ванинском, Советско-Гаванском, Амурском, Комсомольском, имени Лазо районах, а также в Солнечном округе.