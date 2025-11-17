На стене школы имени Судоплатова в Мелитополе создали мурал с его изображением

Рисунок покрыт специальным раствором, который позволит ему сохраниться долгие годы

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Художники из Крыма создали мурал с изображением генерал-лейтенанта Павла Судоплатова на стене школы, названной его именем, передает корреспондент ТАСС.

"Полгода назад директор этой школы, носящей имя Героя СССР генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, обратилась к губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, и по его поручению Фонд содействия безопасности и обороне Запорожской области им. Павла Судоплатова оказал содействие и подарил школе этот мурал", - рассказал журналистам депутат заксобрания области, директор Фонда содействия безопасности и обороне Запорожской области им. Павла Судоплатова Роман Стариков.

Мурал покрыт специальным раствором, который позволит ему сохраниться долгие годы.