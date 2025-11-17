Володин поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником
Редакция сайта ТАСС
08:37
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил участковых уполномоченных полиции и ветеранов с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
"Поздравляю участковых уполномоченных полиции и ветеранов с профессиональным праздником. Компетентность и добросовестное отношение к службе участковых способствуют пресечению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан", - сказал Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.
Он также выразил благодарность сотрудникам участковой службы за преданность делу и вклад в поддержание законности. "Желаю успехов и всего наилучшего", - добавил председатель Госдумы.