Володин поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником

Председатель ГД отметил их вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил участковых уполномоченных полиции и ветеранов с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.

"Поздравляю участковых уполномоченных полиции и ветеранов с профессиональным праздником. Компетентность и добросовестное отношение к службе участковых способствуют пресечению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан", - сказал Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.

Он также выразил благодарность сотрудникам участковой службы за преданность делу и вклад в поддержание законности. "Желаю успехов и всего наилучшего", - добавил председатель Госдумы.