В Забайкалье отреставрируют здание вуза за 196 млн рублей

Корпус Гуманитарно-педагогического института Забайкальского госуниверситета входит в число объектов культурного наследия

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Забелина/ ТАСС

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Объект культурного наследия регионального значения - корпус Гуманитарно-педагогического института (ГПИ) Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) в Чите, в котором расположен Историко-филологический факультет, отреставрируют за 196,4 млн рублей. Об этом сообщила ректор ЗабГУ Оксана Мартыненко в своем Telegram-канале.

"Получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проект капитального ремонта исторического здания учебного корпуса ГПИ им. Н.Г. Чернышевского! Для университетского сообщества и жителей Читы это не просто учебный корпус в самом центре забайкальской столицы, а наша история, символ образования и науки. Здание сложное, возраст у него почтенный, объект культурного наследия. <…> Сметная стоимость проекта - 196,4 млн рублей", - написала Мартыненко.

Здание на улице Чкалова, 140, является памятником архитектуры. Оно было построено в 1907-1909 годах, изначально здесь располагалась первая Читинская женская гимназия. Здание выполнено в стиле позднего классицизма. Сейчас фасады помещения находятся в ветхом состоянии. Со стен и балконов осыпается штукатурка, передает корреспондент ТАСС.

"Основная цель ремонтно-реставрационных работ - восстановление исторического облика здания. Планируются масштабные работы на фасаде здания, замена изношенной кровли. Внутри будет отреставрировано помещение актового зала (в последние годы оно закрыто для посещения из-за аварийного состояния - прим. ТАСС). Частично планируется перепланировка кабинетов. Подвесные потолки и стены из ГВЛ заменят на оштукатуренные", - сообщил ТАСС и.о. руководителя Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Владимир Нестеренко.

Ректор ЗабГУ отметила, что начать ремонт планируют в 2026 году.