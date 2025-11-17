В Ярославской области отказались делать парковки бесплатными в праздники

Причины отрицательного отзыва на законопроект не сообщили

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Ярославской области направило отрицательное заключение на законопроект депутатов областной думы, разрешающий бесплатно пользоваться местами на платных парковках ночью, а также в выходные и праздничные дни. Об этом ТАСС сообщил член комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог, депутат от КПРФ Валерий Байло.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, в декабре планируется открыть 3 тыс. платных парковочных мест в Ярославле и Угличе, 2 тыс. мест - в январе в Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском.

"Правительство [Ярославской области] направило отрицательный отзыв на законопроект. <…> По плану данный законопроект должен был рассматриваться 14 ноября на профильном комитете по градостроительству и транспорту Ярославской областной думы. В принципе, все шло нормально, но буквально за день до этого мне позвонили, сказали, что данный вопрос выноситься не будет", - сказал Байло.

По его словам, законопроект внесла группа депутатов от партии "Единая Россия". Они предложили разрешить пользоваться платными парковками бесплатно с 20:00 до 8:00 в будние дни, а также в выходные и праздничные дни. Причины отрицательного отзыва на законопроект правительства Ярославской области Байло не сообщил.

Руководитель Центра организации дорожного движения Ярославской области Кирилл Крюков сообщил ТАСС, что создание круглосуточных платных парковок продиктовано обилием туристов в регионе. "Учитывая туристическую направленность Ярославской области, и принимая во внимание, что туристы приезжают преимущественно по выходным и в праздничные дни, предусматриваем режим работы единого парковочного пространства 24 на 7. При этом для жителей, проживающих в зонах единого парковочного пространства, предусмотрена возможность оформления бесплатного резидентского разрешения, которое позволит парковать транспортное средство возле дома в вечернее время суток без внесения платы", - сказал Крюков.

Стоимость платной парковки

В Ярославле парковка будет стоить 150 рублей в час, для жителей региона - 75 рублей в час, также будет действовать система бесплатных и платных резидентных разрешений. Бесплатные позволят оставлять машину в пределах указанных резидентных зон в ночное время - с 20:00 до 8:00. Платные дадут возможность круглосуточной парковки по фиксированной стоимости.

Владельцы автомобилей, зарегистрированных в регионе, смогут получить скидку 50% на все почасовые тарифы. Также предусмотрены льготы для инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий. Вблизи государственных медучреждений разрешено припарковать автомобиль бесплатно на два часа в сутки.