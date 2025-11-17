Путин поздравил с 20-летием создания "Молодой гвардии "Единой России"

Президент РФ отметил помощь организации ветеранам СВО

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам праздничных мероприятий, посвященных 20-летию создания Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России", отметив их ответственную гражданскую позицию и действенную помощь, которую они оказывают участникам и ветеранам СВО.

"Поздравляю вас со знаменательной датой - 20-летием создания Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России". <...> Отмечу вашу ответственную гражданскую позицию и действенную помощь, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и жителям наших исторических регионов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Помимо этого, глава государства отметил высокий авторитет организации, которая своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач смогла заслужить признание. "За минувшие годы ваша организация прошла большой путь, заняла достойное место в ряду молодежных объединений страны", - добавил он.

Глава государства рассказал и о плодотворной работе представителей "Молодой гвардии" в органах власти, экономике и социальной сфере, а также об их активном включении в партийную работу "Единой России", а именно в реализацию востребованных патриотических, волонтерских, благотворительных и просветительских проектов.

"Особые слова благодарности молодогвардейцам, которые сегодня на передовой, плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отечество", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что и впредь "Молодая гвардия "Единой России" будет укреплять свой созидательный потенциал, привлекать в свои ряды энергичную, неравнодушную молодежь. "Желаю вам всего самого доброго", - заключил он.

О мероприятии

Всероссийский слет активистов "Молодой гвардии "Единой России", посвященный 20-летию молодежного крыла партии, проходит в московском МТС Live Холле. В ходе мероприятия молодогвардейцы подведут итоги работы движения за последние годы и примут поздравления от российских политических деятелей и иностранных гостей.

Как сообщили ТАСС организаторы, на мероприятие приехали около 2,5 тыс. молодогвардейцев из всех регионов страны.