В ДНР улучшат водоснабжение за счет автономной работы котельных

В декабре в республике планируют достроить водоводы для переброски воды между внутренними водоемами

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Водоснабжение жителей ДНР улучшат за счет постройки дополнительных водоводов для котельных, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"По-прежнему вопрос остается сложным с водоснабжением, но с учетом того, что мы снимаем нагрузку постепенно, связанную с отоплением, потому что мы ряд водоводов дополнительных провели для того, чтобы и центральные, и крупные котельные Донецка могли запитываться в автономном режиме, не потребляя воду из центрального водовода. Соответственно, у нас больше имеется возможностей сейчас воды подать для жителей", - сказал Пушилин.

Он добавил, что заметное улучшение водоснабжения потребителей ожидается в декабре, когда будут достроены водоводы для переброски воды между внутренними водоемами региона. "Работы проходят в непростых условиях, но тем не менее мы стараемся, чтобы графики были выдержаны и до конца декабря дополнительная вода у наших жителей появилась", - заключил руководитель региона.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.