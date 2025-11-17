ТАСС рассчитывает открыть корпункты во всех странах Африки

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов добавил, что агентство готово обмениваться информацией со своими африканскими коллегами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС рассчитывает открыть свои представительства во всех странах Африки, как во времена СССР. Об этом заявил генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.

"Мы, конечно, должны вернуться к тем временам, когда Советский Союз без исключения в каждой африканской стране имел свои корреспондентские пункты. И, конечно, мы к этому будем стремиться", - сказал он на пресс-конференции, посвященной старту международного пресс-тура для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы".

Руководитель ТАСС добавил, что агентство готово обмениваться информацией со своими африканскими коллегами. "У нас нет никаких коммерческих интересов к нашим коллегам в средствах массовой информации Африки. Мы должны делать это только в рамках обмена информации для того, чтобы никто не пытался нас поссорить, когда мы друг о друге будем узнавать из лент новостных друг друга, а не через какие-то другие третьи агентства", - добавил Кондрашов.

В свою очередь заместитель генерального директора ТАСС Марат Абулхатин отметил, что африканское направление вновь "становится одним из самых важных". "ТАСС имел практически во всех странах Африки свои представительства. С распадом СССР это количество сократилось. <…>. Возвращаемся постепенно к тому, что было, и у нас есть планы <…> широкого распространения и информационного присутствия", - сказал он.

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" пройдет с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Сотрудники СМИ 10 франкоязычных африканских стран в сопровождении команды ТАСС посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты; побеседуют с представителями вузов и СМИ.