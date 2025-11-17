Число участников Владивостокского просветительского фестиваля выросло почти вдвое

Мероприятие пройдет 21-22 ноября

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Число участников Владивостокского просветительского фестиваля, который пройдет 21-22 ноября, составит не менее 2,5 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности руководителя Центра социальных инициатив Владивостокского городского Дворца детского творчества Захар Григорьев.

"В первый раз фестиваль прошел в 2023 году, и у нас было порядка 1,3 тыс. участников. В этом году у нас, по предварительным регистрациям - то, что мы уже получили и обработали - , получается не менее 2,5 тыс. участников", - сказал он, добавив, что вероятно число гостей будет еще больше. В 2024 году фестиваль не проводился.

На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС "Дальний Восток" Григорьев добавил, что вырос масштаб мероприятия. В 2025 году фестиваль будет проходить 21 и 22 ноября. Для участников подготовлена большая развлекательная программа: stand-up, во время которого учащиеся - школьники и студенты - в формате шуток расскажут о своих неудачах при проведении различных мероприятий и проектов, УИКвиз, награждение за развитие Ученического самоуправления, а также четыре выставки.

Фестиваль, в первую очередь, направлен на знакомство учащихся с существующими школьными объединениями и направлениями, после чего они смогут выбрать, чем знаться, исходя из своих интересов. Также во время мероприятия подростки из разных школ смогут обменятся опытом, посмотреть, какие инициативы и проекты лучше всего реализованы в других учебных заведениях и попробовать воплотить их у себя.

Фестиваль реализуется Обществом активной молодежи и Владивостокским городским Дворцом детского творчества при грантовой поддержке Движения первых.