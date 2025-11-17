В Таманском лесу Ставрополя создадут терренкур с семью тропами

Проект предусматривает маршрут протяженностью 18,5 км через ключевые достопримечательности

СТАВРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти города Ставрополя намерены создать терренкур протяженностью более 18 км в Таманском лесу. Он будет состоять из семи троп, сообщил глава города Иван Ульянченко в интервью порталу ТАСС "Это Кавказ".

"Разрабатывается проект обустройства терренкура в Таманском лесу, предусматривающий создание маршрута протяженностью 18,5 км с семью тропами через ключевые достопримечательности. Будут установлены скамейки, урны, велопарковки, информационные стенды и настилы. Отдельный маршрут будет для людей с ограниченными возможностями", - сказал он.

Ульянченко отметил, что в Ставрополе создают новые места и события для привлечения туристов. По итогам 2024 года турпоток в город превысил 212 тыс. человек, что на 17% больше предыдущего года. В городе создан туристско-информационный центр, который продвигает городской бренд, проводит экскурсии и сотрудничает с туроператорами.

"Ставка также делается на развитие культурно-познавательного туризма, событийного и медицинского: в городе разработаны комплексные туристические продукты по отдыху и оздоровлению. Например, двухдневный тур "200 лет тому назад" и трехдневный "Эмоции на полную", включающий поездки на квадроциклах и спортивные соревнования. Разработаны театральные экскурсии, гастрономические и аграрные туры "Открой вкус Ставрополья", где знакомят с заведениями локальной кухни", - пояснил глава города.

Таманский лес (Таманская лесная дача) находится в городской черте Ставрополя, на его примере можно изучать растительный и животный мир леса, образование и строение оврагов, знакомиться со строением почвы. В лесу растут граб, клен, ясень, ильм, дуб, кустарники бересклет, боярышник, бузина, жимолость. В лесу находятся родники с искусственными бассейнами под открытым небом.

Полностью интервью опубликовано на сайте "Это Кавказ": https://etokavkaz.ru/obshchestvo/mer-stavropolya-ivan-ulyanchenko-tcel-postroit-gorod-gde-udobno-zhit-uchitsya-rabotat-otdykhat