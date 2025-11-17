На ВДНХ закрыли канатную дорогу из-за техобслуживания

С 18 ноября канатная дорога вновь будет работать по обычному графику

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Канатная дорога "Воздушный трамвай" в понедельник не принимает пассажиров в связи с техническим обслуживанием.

"Сообщаем вам, что сегодня в связи с проведением технического обслуживания канатная дорога закрыта для посещения. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщается в Telegram-канале тематического парка аттракционов "Орион" на ВДНХ.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ВДНХ, с 18 ноября канатная дорога вновь будет работать по обычному графику.