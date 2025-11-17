На дорогах в Мурманской, Сахалинской областях и ЕАО сохраняются ограничения

Они связаны с непогодой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ограничения в движении из-за непогоды сохраняются в Мурманской и Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Ограничено движение на участках автодорог в Еврейской автономной области, Мурманской и Сахалинской областях. Организовано информирование водителей и населения, проводится расчистка дорог", - говорится в сообщении.

Также на прошедшей неделе непогода оставила без света более 58 тыс. человек в четырех регионах РФ. Ремонтно-восстановительные работы везде завершены. В целом непогода затронула 28 регионов.