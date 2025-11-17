Более трети опрошенных россиян проведут День матери в кругу семьи

По данным исследования Ozon, самыми популярными подарками станут товары для отдыха и красоты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше трети опрошенных россиян планируют провести День матери с семьей, следует из исследования Ozon, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Для более чем трети россиян праздник стал важным поводом провести этот день вместе с семьей дома", - говорится в опросе.

День матери в России, который в 2025 году отмечается 30 ноября, стремительно набирает популярность. Так, 43% опрошенных стали отмечать его за последние пару лет. А каждый третий россиянин считает, что День матери - важный повод для укрепления семейных отношений. При этом у 52% участников опроса сложилась традиция проводить с мамами время дома, отмечают эксперты.

В отличие от 8 марта, День матери больше ассоциируется с заботой и вниманием (50%), а также воспринимается как менее громкий и более искренний праздник (41%), говорится в исследовании.

По данным аналитиков, самыми популярными подарками на День матери в 2025 году станут товары для отдыха и красоты. За первые 15 дней ноября 2025 года продажи косметики для губ увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Кроме того, отмечен рост продаж масок и масел для лица - в 5 и 2,7 раза соответственно, а также женских духов - более чем в 3 раза и массажеров для головы - в 2,5 раза. Помимо этого неожиданную динамику за полмесяца год к году показали категории домашнего окрашивания и ухода за волосами (в 1,5 раза).

Исследование проведено в ноябре 2025 года среди 500 респондентов в городах-миллионниках.