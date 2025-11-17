Умерла ветеран войны Надежда Корешкова

Ей было 100 лет

УЛЬЯНОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Почетный гражданин Ульяновска, ветеран Великой Отечественной войны Надежда Корешкова умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Ульяновска Надежда Корешкова. Администрация Ульяновска и глава города Александр Болдакин выражают искренние соболезнования родным и близким Надежды Александровны. Надежды Александровны не стало 16 ноября, ей было 100 лет", - говорится в сообщении.

Надежда Александровна родилась в 1925 году в селе Б. Речка в Новосибирской области. В 1941 году она поступила в горный техникум. После первого курса, в 16 лет, уехала в Новосибирск, где устроилась на работу на эвакуированный Тульский военный завод. Работала на станке, выполняя заготовки для снарядов.

В 18 лет ее призвали в армию, Надежда Александровна окончила курсы шоферов. В апреле 1944 года группа была отправлена на 3-й Украинский фронт. Летом 1944 года их полк располагался на территории Румынии. Из личного состава были отобраны несколько человек в контрразведку, в том числе Надежда Александровна. Они были откомандированы в "Смерш", там девушка работала с секретными документами. Весть о Победе она встретила под Веной.

В августе 1945 года Надежду Александровну направили в истребительную противотанковую бригаду, где она прослужила до 1947 года. Уволилась с военной службы в звании лейтенанта. Там же она встретила будущего мужа, майора Василия Ивановича Корешкова, с которым прожила 58 лет.

В Ульяновске женщина устроилась на работу инспектором в квартирный отдел городского исполкома. В 1981 году она вышла на заслуженный отдых. Надежда Александровна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освобождение Праги", "За взятие Будапешта", "За отвагу", знаком "Победитель социалистического соревнования 1974 года".