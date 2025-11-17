Дед Мороз считает подарки с душевной теплотой важнее материальных

Он празднует день рождения 18 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз в свой день рождения пожелал жителям России при выборе подарков к Новому году ориентироваться больше на их душевную, а не материальную составляющую. Об этом именинник рассказал ТАСС.

Дед Мороз празднует день рождения 18 ноября, ежегодно он отмечается в его резиденции в Великом Устюге.

"Приятно видеть, как волшебная книга ваших добрых дел новыми записями пополняется, сердце мое согревая, перелистывая ее вспоминаю каждого, - сказал Дед Мороз. - И самую главную, заветную часть подарков начинай готовить: не материальную, а ту, что прячется у каждого в сердце. Веру в чудеса и надежду на лучшее".

Дед Мороз поблагодарил зрителей и читатели ТАСС за поздравления с днем рождения и пригласил всех в гости.

"Что у меня нового? Живу, как всегда, в хлопотах да заботах, но очень счастливо, рад, что вместе со своими помощниками продолжаем дарить сказку, радость и веру в чудо всем, от мала до велика, - рассказал он. - Лучший подарок для меня - это знать, что в ваших сердцах и домах царят мир, покой, радость и благополучие. Верьте в чудеса, а я, в свою очередь, верю в вас. До скорой встречи, мои хорошие. Жду в гости".