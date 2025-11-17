Медведев: "Молодая гвардия" за 20 лет стала школой патриотизма для молодежи

Председатель партии отметил, что организация показывает свою любовь к Родине конкретными делами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" стала школой патриотизма для тысяч девушек и юношей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на всероссийском слете "Молодой гвардии", посвященном 20-летию организации.

"Организация стала для тысяч юношей и девушек действительно настоящей школой патриотизма. И вы делаете и сейчас самое главное, чтобы сохранить особые священные для нас ценности и традиции, помогаете молодежи обрести правильный ориентир в жизни, помогаете своим примером", - сказал Медведев.

Он также отметил, что "Молодая Гвардия" показывает свою любовь к Родине конкретными делами. Политик обратил внимание, что молодогвардейцы поддерживают бойцов СВО и их семьи, а также "восстанавливают мирную жизнь" в прифронтовых территориях, в Донбассе и Новороссии. "В волонтерской работе приняли участие уже более 6,5 тысячи человек", - добавил председатель "Единой России".

Медведев также назвал "особой гордостью" партии молодогвардейцев, которые отправились добровольцами в зону СВО. "Вместе с ребятами из "Волонтерской роты" это более 300 человек, - подчеркнул политик. - Это достойные продолжатели дела, которое вели их родственники, близкие люди, деды, прадеды, герои прошлых лет. И они, безусловно, пользуются заслуженным авторитетом среди своих соратников, и не только внутри "Молодой гвардии", конечно, а среди вообще всех ровесников. Наша задача вместе с теми, кто сейчас на передовой, - приближать победу".