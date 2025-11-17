Более 30 тыс. заявок поступило на проект Движения первых "Школьная классика"

Лидерами-регионами по количеству поданных заявок являются Москва, Московская область, Ростовская область, Самарская область и Республика Ингушетия, сообщил председатель правления движения Артур Орлов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. заявок поступило организаторам проекта Движения первых "Школьная классика". Об этом председатель правления движения Артур Орлов заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Флагманский проект Движения первых "Школьная классика" - один из важнейших элементов реализации национального проекта "Молодежь и дети" <…>. 8 сентября мы также запустили новый сезон проекта. В этом году у нас рекордное количество заявок от детей, педагогов, наставников - более 30 тысяч", - сказал Орлов.

Он рассказал, что лидерами-регионами по количеству поданных заявок на данный момент являются Москва, Московская область, Ростовская область, Самарская область и Республика Ингушетия. Также с этого года в конкурсе есть изменения. Так, возраст, с которого ребенок может участвовать в проекте, снижен до шести лет.

"В номинации "Школьная классика без границ" выделены три направления: "театральные коллективы глухих и слабослышащих актеров", "специализированные театральные коллективы детей с особыми потребностями" и "инклюзивные театральные коллективы". Мы понимаем прекрасно, что дети этой категории не должны оставаться без внимания", - подчеркнул глава Движения первых.

Победители проекта, по словам Орлова, встретятся на финале в июне 2026 года.