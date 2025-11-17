В лагерях Подмосковья отдохнут более 450 детей из малообеспеченных семей

Путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей с доходом ниже 19 302 рублей на человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 450 детей, проживающих в малообеспеченных семьях, отправились на отдых в подмосковные лагеря на период школьных каникул. Путевки предоставляются семьям с доходом ниже 19,3 тыс. рублей на человека, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Более 450 детей нашего региона проведут осенние каникулы с 15 по 23 ноября в детских оздоровительных лагерях "Литвиново" и "Имени 28 Героев Панфиловцев". Это отличная возможность для них не только отдохнуть, но и развить свои таланты", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе добавили, что путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей с доходом ниже 19 302 рублей на человека. Для получения услуги "Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей" необходимо подать заявление через региональный портал государственных услуг Московской области.