Эксперт Лиознов: говорить об эпидемии гриппа в России рано

Однако в стране регистрируется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, отметил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) отмечается на текущий момент в России, однако говорить об эпидемии рано. Об этом сообщил журналистам директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"В Российской Федерации в настоящее время регистрируется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, но об эпидемии говорить рано. В большинстве случаев гриппозная инфекция обусловлена вариантом вируса гриппа А(H3N2). Это возбудитель сезонного гриппа, который вызывает подъемы заболеваемости вместе другими вариантами вирусов гриппа (А(H1N1) и В) уже не одно десятилетие", - сказал он.

Эксперт пояснил, что грипп может протекать в тяжелой форме и привести к обострению сопутствующих хронических заболеваний. Поэтому выделяют группы риска тяжелого течения гриппозной инфекции: беременные, дети младшего возраста, лица 65 лет и старше, пациенты с иммунодефицитными состояниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями и другие.

"В настоящее время продолжается вакцинальная кампания. Многолетняя практика вакцинации против гриппа доказала ее эффективность и безопасность. Прежде всего, она рекомендуется лицам из групп риска. Однако, иммунопрофилактика гриппа рекомендована всем, в том числе детям с шестимесячного возраста, учитывая потенциальный риск развития тяжелой формы заболевания и осложнений", - отметил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на прошлой неделе заболеваемость гриппом в России выросла в шесть раз.