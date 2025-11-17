В Волгограде помощь получат жители, чье имущество было повреждено при атаке ВСУ

Специалисты также приступили к обследованию поврежденных помещений

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Власти окажут материальную помощь жителям Волгограда, у которых было повреждено имущество первой необходимости при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Сотрудники профильного ведомства уже проводят работу с жильцами многоквартирных домов по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи в случае выхода из строя в квартирах имущества из числа предметов первой необходимости (холодильник, плита и т. д.). По вопросам предоставления материальной помощи граждане могут обращаться в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда по телефону: 30-13-38", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты также приступили к обследованию всех получивших повреждения помещений. Выполняются замеры для последующей установки новых оконных блоков. "Монтаж новых окон планируется начать в кратчайшие сроки. Для обеспечения теплоизоляции дома поврежденные окна в качестве временной меры были закрыты", - добавил представитель администрации города.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщал, что в ночь на воскресенье Волгоград подвергся атаке ВСУ. Ранения получили три человека, угрозы для их жизней нет. Одна из пострадавших была госпитализирована. Повреждения получили фасады и остекление многоквартирных домов.

Следственный комитет РФ по данному факту возбудил уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены обстоятельства произошедшего и причастные к атаке лица.