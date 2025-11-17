В Якутии стартовал проект по мониторингу редкого подвида снежного барана

Первый облет уже позволил получить новые данные

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Новый проект по мониторингу краснокнижного снежного барана Аллена стартовал в Якутии при поддержке Президентского фонда природы. Первый облет уже позволил получить новые данные, сообщили в дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков в Якутии.

"На территории региональной особо охраняемой природной территории в Алданском районе стартовал новый проект "Мониторинг снежного барана Alleni". Данный природоохранный проект реализуется при поддержке Президентского фонда природы, - говорится в сообщении. - Сегодня командой проведен авиамониторинг ресурсного резервата "Суннагино-Силиглинский". В ходе аэровизуального подсчета были зафиксированы 13 особей снежного барана Аллена".

Как отметил руководитель проекта и начальник управления по охране, регулированию и воспроизводству объектов животного мира дирекции Иннокентий Слепцов, ранее, по результатам опросных данных, считалось, что снежные бараны в этом резервате не обитают. Таким образом, полученные данные опровергают это предположение.

Всего в рамках проекта запланированы пять облетов. Новый проект дирекции направлен на сохранение редкого и находящегося под угрозой исчезновения подвида снежного барана Аллена (охотский толсторог) и его мест обитания, он внесен в Красную книгу Якутии.