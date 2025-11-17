Правкомиссия одобрила штрафы отелям за неинформирование об иностранцах

Сумма штрафов составит до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия одобрила изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые предусматривают штрафы для гостиниц до 500 тыс. рублей за отказ вовремя предоставить в МВД сведения о заселившихся иностранцах. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении новой статьи - 18.91 - в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказано в материалах заседания комиссии. Там отмечается, что новая норма устанавливает штрафы для гостиниц до 500 тыс. рублей за нарушение сроков предоставления уведомлений в миграционную службу МВД о прибытии или убытии иностранных граждан или лиц без гражданства.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов, законопроект совершенствует регулирование административной ответственности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги средств размещения, таких как гостиницы и иные классифицированные средства размещения, в части соблюдения сроков миграционного учета.

"Законопроект предлагает ввести два новых состава административных правонарушений. Первый (ст. 18.91 КоАП) касается нарушения сроков представления уведомлений о прибытии или убытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания, предусматривая штрафы от 80 тыс. до 100 тыс. за первичное нарушение до 1 рабочего дня, от 160 тыс. до 200 тыс. рублей - за повторное и от 400 тыс. до 500 тыс. рублей - за нарушение на два дня и более, причем ответственность наступает за каждого иностранца отдельно", - пояснил заместитель председателя правления АЮР.

По его словам, второй новый состав (ст. 19.15 КоАП) регулирует ответственность за нарушение сроков представления информации о регистрации и снятии с учета граждан Российской Федерации по месту пребывания. "За нарушение до одного рабочего дня устанавливается предупреждение или штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, от 40 тыс. до 60 тыс. рублей - за повторное нарушение и от 200 тыс. до 700 тыс. рублей - за нарушение на два дня и более, с повышенными штрафами для Москвы и Санкт-Петербурга", - отметил Черепанов.

Целью законопроекта является вывод ответственности гостиниц в отдельные составы и уменьшение размера штрафов по сравнению с действующими общими нормами КоАП, при этом конкретизируется ответственность за различные сроки просрочки и за нарушения в столичных регионах, заключил заместитель председателя правления АЮР.