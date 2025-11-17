В Майском районе КБР в 2026 году капитально отремонтируют две школы и детсад

Глава республики Казбек Коков отметил, что также благоустроят четыре общественные территории

НАЛЬЧИК, 17 ноября. /ТАСС/. Сразу три образовательных учреждения капитально отремонтируют в Майском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в 2026 году, также благоустроят четыре общественные территории. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

"В следующем году благоустройство общественных территорий продолжится: один объект - в станице Александровской, еще два - в Майском. Будет также реализован проект "Парк Заря г. Майского", победивший в X Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Кроме того, планируется капитально отремонтировать три объекта образования - детский сад "Улыбка", второй корпус школы №5 города Майского, школу №8 станицы Котляревская", - сообщил глава региона по итогам встречи с руководителем администрации Майского района КБР Татьяной Саенко.

Казбек Коков также добавил, что в этом году в Майском районе завершено строительство новой школы в станице Александровской и начался капитальный ремонт зданий школы №5 и детского сада в Майском, открыт молодежный центр. А по федеральному проекту формирования комфортной городской среды благоустроены площади перед домами культуры в Майском и селе Октябрьском.