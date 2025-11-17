Изменения в ТК РФ о платформенной занятости могут затронуть 9,5 млн человек

Федерация независимых профсоюзов России подготовила соответствующие изменения

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила изменения в Трудовой кодекс РФ о платформенной занятости, которые могут затронуть 9,5 млн человек, сообщил председатель ФНПР Сергей Черногаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Черногаева, министерством подготовлены поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся регулирования труда в сфере платформенной занятости. Он отметил, что после принятия закона о платформенной экономике возникла необходимость урегулировать и связанные с этой областью трудовые правоотношения. Председатель ФНПР добавил, что в случае принятия этих поправок они затронут права примерно 9,5 миллиона трудящихся.