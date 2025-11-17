В Екатеринбурге побит 188-летний температурный рекорд

Нынешний максимум 16 ноября составил плюс 8 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Температурный рекорд 188-летней давности побит 16 ноября в Екатеринбурге, нынешний максимум составил плюс 8 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Именно в Екатеринбурге в 1833 году была создана магнитно-метеорологическая обсерватория на Плешивой горе, которая возвышалась над городом. Она начала свою работу в 1836 году, 16 ноября 1837 года был зафиксирован температурный рекорд - плюс 7,4 градуса. Нынешний максимум в воскресенье составил плюс 8 градусов", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что такая ситуация связана с выносом теплых воздушных масс из Атлантики.