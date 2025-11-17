На большую часть юга России придет тепло

Малооблачная, сухая и местами ветреная погода прогнозируется почти на всей территории

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Повышение температуры воздуха ожидается с начала недели в большинстве регионов юга страны. Малооблачная, сухая и местами ветреная погода прогнозируется почти на всей территории. Исключением станет Волгоградская и Ростовская области, где в середине недели ожидаются кратковременные дожди.

Крым и Кубань

Погоду в Крыму в начале рабочей недели определит теплый сектор циклона из Румынии. Будет тепло и сухо: температура воздуха до кона недели в среднем ночью составит плюс 7-13 градусов, днем - плюс 16-19 градусов. Однако под властью циклона ожидается ветреная погода - юго-западный ветер начнет усиливаться в понедельник до 7-12 м/с, местами до 17 м/с, а во вторник до 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с.

С потепления началась неделя в Краснодарском крае. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС), на побережье днем температура воздуха будет прогреваться до 19 градусов выше нуля, в горных районах края - до плюс 7 градусов. При этом по ночам в горах уже начались заморозки - температура опускается до минус 1 градуса. По данным сервиса "Яндекс погода", к концу неделе станет еще теплее - дневная температура воздуха с пятницы по воскресенье будет достигать плюс 21 градуса.

В Адыгее на равнине всю предстоящую неделю сохранится преимущественно солнечная погода. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 17-20 градусов, в отдельные дни - до 22 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже 6 градусов со знаком плюс. В предгорье - на несколько градусов ниже.

Волга и Дон

Сохранится теплая погода в Волгоградской области, но с середины недели местами возможны кратковременные дожди. Как сообщила ТАСС начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева, регион находится во власти европейского циклона.

"В течение недели по северным районам европейской части страны действует циклон, который сохранит теплую погоду. Температура воздуха в Волгоградской области ожидается плюс 10-14 градусов, местами прогреется до плюс 17. К концу недели столбик термометра начнет опускаться до плюс 5-7 градусов. Ночью пока до 0 градусов, но к концу недели местами возможно понижение температуры до минус 1 градуса", - сказала Алатырцева.

По ее словам, кратковременные дожди ожидаются в среду и четверг. Кроме того, со вторника до четверга усилятся порывы ветра в отдельных районах до 15-20 м/с.

Теплее станет в Ростовской области, где во вторник и среду ожидается до плюс 18 градусов днем. В остальные дни температура воздуха в среднем будет 14-16 градусов со знаком плюс. В ночные часы температура составит плюс 10-12 градусов, к концу недели до плюс 7 градусов. Кратковременные дожди ожидаются в середине недели.

Астрахань и Калмыкия

Переменная облачность будет сохраняться в Астраханской области в течение всей недели, при этом осадков не ожидается. Средняя температура воздуха днем по прогнозам будет плюс 12 градусов, ночью она будет снижаться до плюс 5. Несущественное похолодание до 9 градусов тепла днем ожидается к началу следующей недели.

По данным гидрометцентра России, в Калмыкии в течение недели осадков не ожидается. Температура воздуха днем в среднем будет плюс 11 градусов, ночью столбик термометра покажет плюс 7 градусов. Ветер преобладает южный 3-4 м/с.